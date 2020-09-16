Bursaspor formasına Atatürk imzası attırdı

Bursaspor taraftarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle dikkatleri üzerine çekti. Daha önce birçok kez yapılan paylaşımlar, açılan pankartlar, tezahüratlar ve mesajlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmayan yeşil-beyaz sevdalıları bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Soydaner Dilber isimli Bursaspor taraftarı, 2020-2021 sezonuna ait yeni satın aldığı formaya Atatürk’ün imzasını attırdı. Formanın görselini de sosyal medyada paylaşan Dilber, sadece Bursaspor değil birçok takım taraftarından alkış topladı.

İHA