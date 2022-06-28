MENÜ

Bursaspor, faaliyetlerini 'Spor Kulübü' olarak sürdürecek

Bursaspor Kulübü, yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, dernek olan tüm kulüpler gibi dernek statüsünden ayrılarak ‘Spor Kulübü’ olarak faaliyetlerini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

28 Haziran 2022, Salı 19:24 Son Güncelleme:
- A +
Bursaspor, faaliyetlerini 'Spor Kulübü' olarak sürdürecek

Bursaspor Kulübü, yeni yasaya göre artık dernek statüsünden ayrılarak spor kulübü olarak faaliyetlerini sürdüreceklerini açıkladı. Yeşil Beyazlılar'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

“26.04.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7405 numaralı kanuna istinaden, kulübümüzün İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nce yürütülen iş ve işlemleri, bugünden itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredilmiştir. E-Devlet ve DERBİS Sisteminde kulübümüzün kapalı gözükmesinin sebebi devir işlemlerinin devam etmesinden dolayıdır. Kulübümüz üyelikleri devam etmektedir. Kulübümüz; dernek olan tüm kulüpler gibi, dernek statüsünden ayrılarak ''Spor Kulübü'' olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...