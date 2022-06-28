Bursaspor, faaliyetlerini 'Spor Kulübü' olarak sürdürecek

Bursaspor Kulübü, yeni yasaya göre artık dernek statüsünden ayrılarak spor kulübü olarak faaliyetlerini sürdüreceklerini açıkladı. Yeşil Beyazlılar'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

“26.04.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7405 numaralı kanuna istinaden, kulübümüzün İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nce yürütülen iş ve işlemleri, bugünden itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredilmiştir. E-Devlet ve DERBİS Sisteminde kulübümüzün kapalı gözükmesinin sebebi devir işlemlerinin devam etmesinden dolayıdır. Kulübümüz üyelikleri devam etmektedir. Kulübümüz; dernek olan tüm kulüpler gibi, dernek statüsünden ayrılarak ''Spor Kulübü'' olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”