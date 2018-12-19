Bursaspor evinde öne geçince kazanıyor

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Bursaspor'da gözler bu maça çevrildi. Hazırlıklarına tesislerinde sürdürdüğü idmanla devam eden yeşil beyazlılar, bu mücadeleyi kazanarak ligin ilk yarısını galibiyetle noktalamak istiyor. İç saha maçlarında taraftarıyla bütünleşerek etkili bir görüntü çizen Bursaspor, mevcut 20 puanının 12'sine evinde ulaşırken, aynı zamanda öne geçtiği maçlarda ise puan kaybı yaşamıyor.

ÖNE GEÇTİĞİ 8 MAÇI DA KAZANDI

Sahasındaki lig maçlarında geçtiğimiz sezon Galatasaray'a karşı skor avantajını yakalamasına karşın mücadeleyi 2-1 kaybeden Bursaspor, ardından evindeki 22 lig maçının 8'inde ilk golü bulan taraf oldu ve bu karşılaşmaların tamamında galibiyete uzandı. Bu süreçte geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u 4-0, K. Karabükspor'u 2-1, Kayserispor ve D.G. Sivasspor'u 1-0, A. Konyaspor'u da 2-1 yenen Bursaspor, bu sezon da MKE Ankaragücü'nü 1-0, A. Alanyaspor'u 2-0 ve son olarak B.B. Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

GERİYE DÜŞTÜĞÜ SON 9 MAÇTA KAYIP 24 PUAN

Buna karşın yeşil beyazlılar, evinde geriye düştüğü lig maçlarında ise kazanmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'a karşı geriye düşmesine karşın sonradan bulduğu gollerle maçı çevirerek 3-1 kazanan Bursaspor, sonraki iç saha maçlarında ise bu performansını sergileyemedi. 9 kez ilk golü kalesinde gören Samet Aybaba'nın öğrencileri, bu maçların hiçbirini kazanamazken; 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

BU SEZON YALNIZCA BİR KEZ MAÇI ÇEVİREBİLDİ

Bursaspor bu sezonun genelinde ise 6 kez öne geçerken, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Böylelikle Samet Aybaba'nın öğrencileri bu mücadelelerde 7 puan kaybetti. Yeşil beyazlılar 7 lig maçında da geriye düşerken, yalnızca Akhisarspor deplasmanında maçı çevirerek kazandı. 2-0'lık skor dezavantajına karşın Bursaspor mücadeleden deplasmanda 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bunun dışındaki maçlarda ise 3'er beraberlik ve mağlubiyet alındı.

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)