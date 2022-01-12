Bursaspor-Erzurumspor maçı | Bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Bursaspor -Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının biletleri yarın saat 11.00’den itibaren satışa çıkacak. Timsah Park’ta Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: "16 Ocak Pazar Günü saat 19:00'da Timsah Park'ta oynanacak olan Spor Toto 1. Lig 21. hafta müsabakası Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı biletleri yarın saat 11:00 itibariyle satışa çıkıyor.”

Bilet fiyatları şu şekilde: "1963 Tribünü: 250,00 TL, VIP 1. Balkon Tribün: 200,00 TL, Batı Alt Tribün: 150,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 50,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 30,00 TL, Güney Kale Arkası Tribünü: 20,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 20,00 TL"