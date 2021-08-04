MENÜ

Bursaspor, Erhan Erentürk transferini resmen açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu formasını terleten 26 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk’ü kadrosuna kattı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 20:26 Son Güncelleme:
- A +
Bursaspor, Erhan Erentürk transferini resmen açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor , kaleci Erhan Erentürk’ü kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Altınordu formasını terleten 26 yaşındaki file bekçisi ile anlaşma sağlandı. Açıklamada, "Erhan Erentürk’e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." denildi.

Altay altyapısında yetişip, Karşıyaka'da profesyonel olan 26 yaşındaki file bekçisi, 2018-19 sezonundan bu yana son 3 sezonda Altınordu'nun kalesini korudu. Geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu'da kaleci Erhan, 37 maçın tümünde toplam 3330 dakika görev yaparak takımının başarısında önemli pay sahibi oldu. 



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...