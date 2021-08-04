Bursaspor, Erhan Erentürk transferini resmen açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor , kaleci Erhan Erentürk’ü kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Altınordu formasını terleten 26 yaşındaki file bekçisi ile anlaşma sağlandı. Açıklamada, "Erhan Erentürk’e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." denildi.

Altay altyapısında yetişip, Karşıyaka'da profesyonel olan 26 yaşındaki file bekçisi, 2018-19 sezonundan bu yana son 3 sezonda Altınordu'nun kalesini korudu. Geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu'da kaleci Erhan, 37 maçın tümünde toplam 3330 dakika görev yaparak takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.







