Bursaspor, Dusan Alimpijevic ile sözleşme imzaladı

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve ayrıca ülkemizi 7DAYS EuroCup'ta temsil eden Frutti Extra Bursaspor’da Dusan Alimpijevic dönemi resmen başladı. Tutku Açık’tan boşalan koltuğa getirilen 34 yaşındaki çalıştırıcı için Barış Spor Salonu’nda imza töreni düzenlendi. Sırp başantrenör, kendisini 1+1 yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin ve Genel Menajer Nedim Yücel’in de katıldığı imza töreninde, her iki taraf da gerçekleşen bu anlaşmadan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.