Bursaspor - Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto 1. Lig’de yarın oynanacak olan Bursaspor - Denizlispor maçının biletleri saat 11.00 itibariyle satışa çıkıyor. Timsah Park’ta saat 20.30’da oynanacak olan maçın bilet fiyatları 5 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Ayrıca yine Kuzey ve Güney Kale Arkası Tribünleri'nin, 18 yaş altı taraftar ile kadınlara ücretsiz olacağı belirtildi.

Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

Güney Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL

Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL

Doğu Üst Tribünü: 10,00 TL

Doğu Alt Tribünü: 15,00 TL

Batı Alt Tribünü: 50,00 TL

VIP 1. Balkon Tribünü: 100,00 TL

1963 Tribünü: 150,00 TL

İHA