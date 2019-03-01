Bursaspor -Demir Grup Sivasspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan ve çıktığı son 9 maçta galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, şeytanın bacağını Demir Grup Sivasspor karşısında kırdı.

Bursa Atatürk Stadyumu'ndaki maça iyi başlayan taraf, konuk ekip oldu. Mücadelenin henüz 6'ncı dakikasında Delvin N'Dinga'nın uzun pasında savunmanın arkasına kaçan Emre Kılınç, kaleciyi de geçerek topu boş kaleye yolladı: 0-1

Timsahlar'ın bu gole cevabı ise 19. dakikada geldi. Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasına çok iyi yükselen Abdullahi Shehu, müthiş bir kafa vuruşuyla takımını beraberliğe taşıdı: 1-1

İlk devre bu skorla tamamlanırken ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım, 57'de Yusuf Erdoğan'ın Douglas tarafından ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 59'da topun başına geçen Diafra Sakho'nun vuruşunda ise kaleci Tolgahan Acar gole izin vermedi.

Kaçan bu penaltıdan yalnızca 3 dakika sonra Shehu'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Henri Saivet, takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1

Ev sahibi ekip, galibiyete çok yaklaşmışken 89'uncu dakikada topu filelerinde gördü. Sol kanattan Özer Hurmacı'nın kullandığı serbest vuruş sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Ndinga skoru yeniden dengeledi: 2-2

Kronometreler 90+6'yı gösterirken Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından attığı gol, maçın sonucunu belirledi ve Bursaspor sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 27'ye yükseltti. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada N’Dinga’nın pasında hareketlenen Emre, kaleci Okan’dan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

19. dakikada Yusuf’un sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Shehu fileleri havalandırdı. 1-1

47. dakikada Saivet’in sağ kanattan ortaladığı topa yakın mesafeden Yusuf’un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

55. dakikada Saivet’in pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Shehu’nun şutu üstten dışarıya gitti.

57. sol kanattan ceza sahası içerisine giren Yusuf’un Douglas tarafından düşürülmesinin ardından müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

59. dakikada Sakho’nun kalecinin soluna gönderdiği penaltı vuruşunu Tolgahan çeldi.

62. dakikada Shehu’nun sağ kanattan ortaladığı topu Yusuf kafayla, Sakho’ya indirdi. Savunmanın müdahalesiyle topu önünde bulan Saivet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gönderdi. 2-1

75. dakikada Douglas’ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla direğin üzerinden auta çıktı

89. dakikada Özer'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan N'Dinga düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-2

90+6. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. 3-2

Bursaspor - Demir Grup Sivasspor ilk 11'ler

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (74' Allano Lima), Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Aytaç Kara, Stephane Badji, Abdullahi Shehu, Henri Saivet (90+1' Umut Nayir), Yusuf Erdoğan (82' Iasmin Latovlevici), Diafra Sakho

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Mattias Bjarsmyr, David Braz (68' Fatih Aksoy), Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (64' Özer Hurmacı), Delvin N'Dinga, Fousseni Diabete, Emre Kılınç, Arouna Kone (12' Erdoğan Yeşilyurt)

Hakem: Mete Kalkavan

Sarı Kartlar: Aytaç Kara (29'), Umut Meraş (64'), Allano Lima (81'), Tolgahan Acar (81')