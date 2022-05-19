Bursaspor çift kale maç yaptı

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında sahasında Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

BURSA (İHA)