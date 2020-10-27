Bursaspor, Boluspor mesaisine başladı

TFF 1. Lig’in 8. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Barış Yalım / BURSA (İHA)