Bursaspor, Boluspor mesaisine başladı

Akhisarspor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.

27 Ekim 2020, Salı 14:15 Son Güncelleme:
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Bursaspor, Boluspor mesaisine başladı

TFF 1. Lig’in 8. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Barış Yalım / BURSA (İHA)

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