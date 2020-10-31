Bursaspor - Boluspor maç sonucu: 4-2

Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle genç oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor , ligde galibiyeti bulunmayan ve bu şanssızlığını kırmak isteyen Boluspor'u ağırladı. Karşılaşmada 3 puanı kazanan taraf Yeşil-Beyazlı Bursaspor oldu.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri Ali Akman (2), Burak Kapacak ve Batuhan Kör attı. Boluspor'un gollerini ise Muhammed Bayır ve Melih Okutan kaydetti.

Bursaspor bu galibiyetle 10 puana yükseldi, Boluspor ise 3 puanda kaldı. Yeşil-Beyazlıların 2002 doğumlu genç yıldızı Ali Akman, bugün attığı gollerle ligde 8. maçında 7. golüne ulaştı. Genç Ali Akman, bu performanslarıyla Süper Lig ekiplerinin de transfer listesine girmiş durumda.