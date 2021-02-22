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Bursaspor Boluspor deplasmanında ağır yaralı

Play-Off hayalleri kuran Bursaspor, Balıkesir deplasmanında şoka uğradı, sahadan 3-0 yenilgiyle ayrıldı. Ev sahibi ateş hattından uzaklaşırken Yeşil-Beyazlılar ise potanın tam 7 puan gerisinde kaldı.

22 Şubat 2021, Pazartesi 01:29 Son Güncelleme:
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Bursaspor Boluspor deplasmanında ağır yaralı

Ligin en iyi kadrolarından Tuzlaspor’la berabere kalarak Play-Off umutlarını diri tutan Bursaspor , Balıkesir deplasmanında hiç beklemediği bir yenilgi yaşadı. Başından sonuna heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmayı ev sahibi 3-0’la kazandı. Kritik maçta gol perdesini 35. dakikada Manaj açtı. Devre arasında takıma katılan oyuncu şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. Bursaspor’un skoru çevirmek adına riskler aldığı ikinci yarıda golü bulan taraf Yusuf Şimşek’in öğrencileriydi. 61. dakikada yine Manaj sahneye çıktı, farkı 2 yaptı. Kalan bölümde Bursaspor saldırdı ama Balkes rakibine bir daha fırsat tanımadı. 86’da Anıl’ın penaltısı maçın kaderini belirledi. 

Şimşek’le 7 puan 

Bu sonuçla Balıkesirspor 23 puana ulaşarak ateş hattından uzaklaşma yolunda çok önemli bir engeli kayıpsız atlattı. Kırmızı-Beyazlılar’ın başında 3. maçında da bileği bükülmeyen Yusuf Şimşek 7 puan topladı. 

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