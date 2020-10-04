Bursaspor başladı, Tuzlaspor bitirdi! Tam 6 gol...

TFF 1. Lig'de 4. haftanın öne çıkan karşılaşmalarından birinde, Tuzlaspor- Bursaspor mücadelesinde tam bir gol yağmuru vardı. Konuk ekipte 6'da Özer'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Burak Altıparmak'ın çaprazdan vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 9'da İsmail Çokçalış, farkı 2'ye çıkardı. 11'de sağ kanattan Recep'in ortasında topla buluşan Burak Kapacak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3. Şoku atlatan ve değişikler yapan Tuzlaspor, 20'de umutlandı. Thuram, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Bursa'dan 4 maçta 4 puan

49'da Gökcan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıda topun başına geçen Erdem, İstanbul ekibinin 2. sayısını kaydetti: 2-3. 67'de Gökcan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Özgür Can'ın plase vuruşunda maça denge geldi: 3-3. Müthiş kapışmada başka gol sesi çıkmadı.

Yeşil-Beyazlılar, 4 hafta sonunda 4 puanda kaldı. 1. Lig'in yeni ekibi Tuzla ise yenilmezliğini sürdürdü. Mavi-Beyazlılar, 4 karşılaşma itibarıyla puanını 8 yaptı, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.