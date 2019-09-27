Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)

Bursaspor Basketbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, oynayacakları TOFAŞ maçını değerlendirerek, "Bursa çok önemli bir heyecanı yaşayacak. Bursaspor olarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bursa derbisinin heyecanı yaşanacak. Bu sezon ilge yeni yükselen Bursaspor Basketbol'un ev sahipliğinde oynanacak maçta yeşil beyazlıların rakibi bir diğer Bursa ekibi TOFAŞ olacak. TOFAŞ Spor Salonu'nda 29 Eylül Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 13.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Bursaspor Basketbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, "Bursa için tarihi bir gün yaşanacak. Bursaspor olarak ilk kez yer alacağımız Basketbol Süper Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bursa çok önemli bir heyecanı yaşayacak. Ayrıca tüm taraftarımızı da maça davet ediyorum. Özellikle bu maça gösterilecek ilgi ile birlikte salonun seyirci rekorunun kırılmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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