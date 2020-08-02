Başkan Mestan, "Dünya gerçekten çok olağanüstü günler yaşıyor. Doğal olarak futbol da bu durumdan bir çok koluyla beraber olumsuz etkilendi. Bursaspor olarak adil oyunun peşinde koştuk ve emeğimizle sonuca ulaşmaya çalıştık. Süper Lig'de son üç sırayı alan kulüplerin düşürülmemesi nasıl salgın sebebiyle oluşmuş ise, TFF 1. Lig’de play off oynayan takımların tamamının Süper Lig’e çıkarılması hem vicdanın hem de adaletin gereğinden kaynaklanacaktır. Salgın döneminde -3 puan cezayla, ikincinin 1 puan ardında 3. sırada yer alan Bursasporumuz için alınan bu kararın futbolun etiğine sığmayacağı ve gereken adil kararların alınacağını biliyoruz. Bursa Anadolu’nun gözbebeği, taraftar cenneti ve değerli bir futbol şehridir" dedi.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan sözlerine şöyle devam etti

"Futbolun anavatanı İngiltere’de lig 20 takımla oynanıyor. Avrupa’da en büyük 6. futbol ekonomisine sahip İngiltere Championship’de ise yıllardan beri 24 takım mücadele ediyor. İngilizler 24 takımla yapıyorsa, bu zorlu süreçte biz Türkler adaletin ve vicdanın gereği olarak neden yapmayalım. UEFA ve FIFA salgın döneminde federasyonlara ve kulüplere her türkü anlayışı gösteriyor. Aynı anlayışı biz de Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bekliyoruz."

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)