Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor , bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde çift kale maçlar yaptı.

Ümraniyespor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.