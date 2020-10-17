Milli aranın ardından profesyonel liglerde heyecan devam ederken, Bursaspor mücadele gösterdiği TFF 1’inci Lig’in 5’inci hafta randevusunda Balıkesirspor’u konuk edecek. Yarın saat 19.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan zorlu karşılaşmada, İzmir bölgesi hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Ergün.

İLK PEŞİNDELER

Sezona istikrarsız bir şekilde başlayan iki ekip de, ilk puanları için mücadele verecek. Bursaspor, sahasında oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılırken; Balıkesir ekibi de, deplasmanda oynadığı iki maçtan da eli boş döndü. Bursaspor haftaya topladığı 4 puan ile 12’nci basamakta girerken; Balıkesirspor da, 6 puan ile iki basamak üzerinde yer alıyor.

BURSASPOR ÜSTÜN

Bu mücadele ile birlikte iki ekip, aralarındaki 7’nci resmi maçlarına çıkacak. Bursaspor geride kalan mücadelelerde 4 galibiyet elde ederken, birer kez de sahadan eşitlik ve mağlubiyet ile ayrıldı. Balıkesirspor, Bursa ekibi karşısındaki resmi maçlarda tek galibiyetini, iki takımın ilk kez karşılaştığı 1975 yılında oynanan mücadelede 1-0’lık skor ile aldı. Bursa temsilcisi, rakibini konuk ettiği 3 maçta da yenilmedi.

BURSASPOR’DA DEĞİŞİM

Geçtiğimiz sezon da, TFF 1’inci Lig’de karşı karşıya gelen iki ekibin randevularında gülen taraf Bursaspor oldu. Bursa’da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, Balıkesir’deki maçı ise yeşil beyazlılar, 3-1’lik skorla kazanmasını bildi. Bursaspor’un Balıkesir’deki son maçta çıkardığı ilk 11’inden 10’u mevcut kadroda yer almazken; seremoniye çıkan isimlerden yalnızca Ali Akman, halen daha Bursaspor’un formasını terletiyor.

MORALLER YERİNDE

Hafta içerisinde gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek eksi puan cezasının uygulanmasının önüne geçen Bursaspor’da, bu durumun sevinci yaşanıyor. Yeşil beyazlı camia, tamamen bu mücadeleye odaklanırken; Teknik Direktör Mustafa Er de, daha önce yaptığı açıklamalarda Milli aranın ardından asıl kimliklerini bulacaklarına işaret etmişti. Morallerin yüksek seviyede olduğu Bursaspor’da, camia bu mücadeleyi kazanmayı arzuluyor.

ÜÇÜNCÜ MAÇLARINDA HEP KAZANDI

57 yıllık profesyonel lig tarihinde Bursaspor, sezon başlangıçlarında evinde üst üste 3 maç kaybetmedi. Daha önce 4 kez ilk iki maçını evinde kaybeden Bursa ekibi, sonraki iç saha maçlarında puan veya puanlara ulaştı. Bursaspor, Balıkesirspor’a kaybetmesi halinde ise kulüp tarihinde bir ilk yaşanacak. Öte yandan, geçtiğimiz sezon ilk 4 hafta sonunda 9 puan toplayan Bursaspor, bu sezon 4 puanıyla, önceki performansının gerisinde kalmış durumda.

SAVUNMA ALARMI

Zorlu randevu öncesinde iki ekip de savunmasında sıkıntı yaşıyor. Sadece Altınordu maçında kalesini gole kapatan Bursaspor, diğer 3 maçta 8 golü ağlarında gördü. Özellikle tüm maçlarda öne geçmesine karşın, 3 mücadelede galibiyete ulaşamayan Bursa ekibinde savunma alarm verdi. Balıkesirspor da, bu sezon çıktığı 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Konuk ekip de, 5 kez gol sevinci yaşamasına karşın kalesinde de 5 gol gördü.

DHA