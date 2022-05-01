Bursaspor Antrenörü Fatih Şen: Tek hedefimiz takımı ligde tutmak

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yı 3-1 mağlup eden Bursaspor , kümede kalma yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Antrenörü Fatih Şen, ligden düşmemek için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyledi.

Bursaspor’u ligde bırakmayı hedeflediklerini belirten Bursaspor Antrenörü Fatih Şen, “Gerçekten çok önemli bir maça geldik. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çocuklar gerçekten iyi mücadele ettiler, iyi oynadılar. Özellikle ilk golü bulduktan sonra iyi mücadele iyi oyun bizi istediğimiz skoru almaya itti. Şimdi bir Ümraniyespor maçımız var. O maçı da kazanırsak bu maçı ligde bırakmayı düşünüyoruz. Bizim tek hedefimiz bu takımı ligde bırakmak. Bizim deplasman, iç saha diye ayrımımız yok. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.