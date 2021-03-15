Geçen hafta Bolu deplasmanında beklemediği bir yenilgi yaşayan Bursaspor , dün evinde telafi günündeydi. Ligin dibinde çırpınan Ümit Özat’la 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Ankaraspor’u konuk eden Yeşil-Beyazlılar, Play-Off hayalleri hedefi koyduğu sezonda ‘tamam mı, devam mı!’ niteliğinde bir maça çıktı. Müsabakanın 33. dakikasında gol perdesini konuk takımdan Burak açtı. Geriye düşen Mustafa Er’in takımı ise ikinci yarıda kendisini buldu. 39’da Burak Kapacak’la skoru eşitleyerek devreye giden Bursa 51’de öne geçti. Ramazan’ın golü Timsah adına tabelayı 2-1’e getirdi. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada son sözü ise 78’de Bursaspor’un deneyimli savunmacısı Cüneyt söyledi. Kritik mücadele 3-1 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Geri dönüşlerin takımı

Yine zorlu bir randevuda geri dönüşe imza atan Bursaspor’un genç kadrosu 37 puana ulaşarak Play-Off umutlarını yeniden diriltti.