Bursaspor-Ankaraspor maç sonucu: 3-1

Spor Toto 1’inci Lig’in 26’ncı haftasında Bursaspor, sahasında geriye düştüğü mücadelede Ankaraspor’u 3-1 yenmeyi başardı. Bursaspor’un golleri Burak Kapacak, Ramazan Keskin ve Cüneyt Köz’den gelirken, Ankaraspor’un tek golünü Mehmet Burak Tarlabölen kaydetti.

Bursaspor, 15’inci dakikada gole yaklaştı. Onur’un sol kanattan yaptığı ortada Berat, ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top sonrası, tehlike Ankaraspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.

Ankaraspor, 20’nci dakikada korner dönüşünde hızla atağa çıktı. Orta alandan aldığı pasla bir anda ceza sahasına topla birlikte yönelen Olatunbosun, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Olatunbosun’un vuruşunda kaleci Canberk topu ayaklarıyla çelerek tehlikeyi önledi.

Ankaraspor, 33’üncü dakikada golü buldu. Bir süre top çeviren konuk ekipte ceza yayına gelen Olatunbosun, pasını sağ çaprazda bekleyen Mehmet Burak’a çıkardı. Mehmet Burak, ceza sahası içerisinde topu soluna çektikten sonra yaptığı plase vuruş ile meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1.

39’uncu dakikada Bursaspor skora dengeyi getirdi. İsmail Çokçalış’ın sağ kanattan içeriye doğru çevirdiği topa Burak Kapacak, gelişine vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı.

Bursaspor, 51’inci dakikada öne geçti. İsmail’in sağ kanattan pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ramazan Keskin, yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1.

78’inci dakikada Bursaspor farkı 2’ye çıkardı. Burak Altıparmak’ın serbest vuruştan yaptığı orta sonrası, ceza sahasında Cüneyt Köz’ün dokuşunuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Muhammet Yumak (xxx), Ata Yıldırım (xxx)

BURSASPOR: Canberk Yurdakul (xxx) - İsmail Çokçalış (xxx), Cüneyt Köz (xxx), Taha Altıkardeş (xx), Onur Atasayar (xx) (Dk. 80 Kerem Şen ?), Burak Altıparmak (xx), Emirhan Aydoğan (xx), Ozan İsmail Koç (x) (Dk. 37 Ramazan Keskin xxx), Batuhan Kör (xx) (Dk. 79 Furkan Emre Ünver ?), Berat Altındiş (x) (Dk. 36 Aykut Akgün x), Burak Kapacak (xxx)

ANKARASPOR: Tomas Mejias Osorio (x) - Levent Gülen (x), Ercan Yazıcı (x), Alec Takunda Mudimu (x) (Dk. 58 Darko Bodul x), Jovan Blagojevic (x), Barış Zeren (x), Mehmet Burak Tarlabölen (xxx) (Dk. 58 Gökhan Akkan x), Okanlawon Olatunbosun (xx), Erdem Çetinkaya (x), Mahmut Akan (x) (Dk. 37 Engin Bekdemir x), Basit Abdulrahman Umar (x) (Dk. 74 Batuhan Altıntaş ?)

GOLLER: Dk. 39 Burak Kapacak, Dk. 51 Ramazan Keskin, Dk. 78 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 33 Mehmet Burak Tarlabölen (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Onur Atasayar, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)