TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk, Bursaspor 'la anlaştı. Transfer yasağını kaldıran Bursaspor'un yeni yönetimi hem Altınordu ile hem de Erhan'la el sıkıştı. İzmir temsilcisinin bu transferden 3 milyon TL bonservis bedeli elde ettiği, tecrübeli kalecinin başka bir kulübe transferinden ise yüzde 25 pay alacağı öğrenildi.

Kırmızı-lacivertli ekiple vedalaşan kaleci Erhan'ın Bursaspor kampına katılmak için tesislerden ayrıldığı ifade edildi. Altay altyapısında yetişip, Karşıyaka'da profesyonel olan 26 yaşındaki file bekçisi, 2018-19 sezonundan bu yana son 3 sezonda Altınordu'nun kalesini korudu. Geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu'da kaleci Erhan, 37 maçın tümünde toplam 3330 dakika görev yaparak takımının başarısında önemli pay sahibi oldu. İzmir ekibi Erhan'ın da gidişiyle birlikte geçen sezonki kadrosundan toplam 10 futbolcuyla yollarını ayırmış oldu.

ANIL RESMEN AÇIKLANDI

Altınordu, Fethiyespor'dan transfer ettiği Anıl Arıcıoğlu'nu resmen açıkladı. İzmir ekibi, yeni sezon hazırlıklarının başladığı 12 Temmuz'dan bu yana antrenmanlara katılan ve hazırlık maçlarında görev yapan 21 yaşındaki sol kanat Anıl'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kırmızı-lacivertli kulüpten, "A takımımızın yeni transferi Anıl Arıcıoğlu, kendisini 5 yıl boyunca Altınordu ailesine katan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza Altınordu ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.