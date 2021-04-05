Bursaspor - Altay maç sonucu: 1-3

Spor Toto 1'inci Lig’de 28'inci haftanın kapanış mücadelesinde Altay, deplasmanda Bursaspor’u 3-1 yendi. Bu sonucun ardından Altay puanını 53’e yükseltirken, Bursaspor 40 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Onur’dan aldığı topla ceza sahasına giren Burak Kapacak pasını arka direkteki Batuhan Kör’e aktardı. Batuhan’ın kontrolünün ardından yaptığı vuruşta kaleci Cihan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12'nci dakikada Altay golle öne geçti. Önce Kappel ile tehlike yaratan Altay’da, deneyimli oyuncunun vuruşu sonrası Taha’nın müdahalesiyle yavaşlayan top kaleci Ataberk’de kaldı. Aynı dakika içerisinde bu kez soldan atak geliştiren Altay’da, Erhan Çelik’in yerden yaptığı ortada kale ağzında düzgün bir vuruşa imza atan Marco Paixao, fileleri havalandırdı: 0-1.

24'üncü dakikada Altay bir kez daha gole yaklaştı. Kappel, sağ kanattan getirdiği topu geriden destek veren Cebrail Karayel’e aktardı. Cebrail’in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ataberk, topa sahip oldu.

44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kappel’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta yöneldi.

51'inci dakikada Altay, farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası içerisine sağdan giren Kappel’in pası sonrası, arka direkte topla buluşan Erhan Çelenk, rahat pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

53'üncü dakikada Kappel’in sağdan ortaladığı topa Paixao vole vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90'ıncı dakikada ceza yayında topla buluşan Zeki Yıldırım’ın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten az farkla auta çıktı.

90+4'üncü dakikada Bursaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına doğru Burak Altıparmak tarafından gönderilen topa Batuhan Kör kafa vuruşunu yaparken meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

90+4'üncü dakikada yediği golün ardından santra yapan Altay'ın, hızlı gerçekleştirdiği atakta Kappel, sağdan ceza alanına girerek içeri çevirdi, savunmadan Aykut Akgün ters vuruşla topu filelerine gönderdi: 1-3.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Selahattin Filiz, Mehmet Emin Tuğral

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz - Taha Altıkardeş (Dk. 70 Berat Altındiş), Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver (Dk. 54 Cüneyt Köz), İsmail Çokçalış (Dk. 78 İsmail Can Çavuşluk), Burak Altıparmak, Ozan İsmail Koç (Dk. 54 Özer Hurmacı), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ramazan Keskin), Onur Atasayar, Burak Kapacak, Batuhan Kör

ALTAY: Cihan Topaloğlu - Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Murat Akça (Dk. 74 İbrahim Öztürk), Cebrail Karayel, Jasmin Scuk, Khaly Iyane Thiam (Dk. 88 Zeki Yıldırım), Leandro Deyrinio Kappel, Adrien Regattin (Dk. 87 Marcio Mossoro), Erhan Çelenk (Dk. 56 Ziya Alkurt), Marco Paixao (Dk. 87 Deniz Kadah)

GOLLER: Dk. 90+4 Batuhan Kör (Bursaspor) - Dk. 12 Marco Paixao, Dk. 51 Erhan Çelenk, Dk. 90+4 Aykut Akgün (k.k) (Altay)

SARI KARTLAR: Batuhan Kör (Bursaspor), Erhan Çelenk, Murat Akça (Altay)

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)