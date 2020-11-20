Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1.Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde pas pres oyunu oynadı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor maçı saat 16.00’da başlayacak.