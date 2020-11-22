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Bursaspor, 1922 Konyaspor maçı çalışmalarına başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 1-0 galip geldiği Adanaspor maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 24 Kasım Salı günü sahasında oynayacağı 1922 Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

22 Kasım 2020, Pazar 14:31 Son Güncelleme:
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Bursaspor, 1922 Konyaspor maçı çalışmalarına başladı

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Adanaspor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

İHA

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