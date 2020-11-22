Bursaspor, 1922 Konyaspor maçı çalışmalarına başladı

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Adanaspor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

İHA