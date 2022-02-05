Bursaspor: 1 - Altınordu: 0

19. dakikada İsmail Yüksek’in pasında sağ kanatta topla buluşan Namiq Alasgarov, ceza sahası içine sarkarak çıkardığı şut kalenin yanından auta gitti.

28. dakikada Namiq Alasgarov’un pasına iyi hareketlenen Hasan Ayaroğlu, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Namiq Alasgarov, sert ve düzgün bir vuruş çıkarttı. Top üst direğe çarpıp ceza sahasına düştü.

45+1. dakikada Bursaspor önce Mert Yılmaz, sonra da Hasan Ayaroğlu ile kaleyi yokladı. Her iki pozisyonda da kaleci Ali emre Yanar başarılı oldu.

61. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kürşad Sürmeli, bekletmeden kaleye şut çıkarttı. Kaleci Erhan Erentürk topu zorlukla çeldi.

66. dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Mert Yılmaz, sert bir şut çıkarttı. Defans son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

70. dakikada Hasan Ayaroğlu mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan’ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada Onur Atasayar yaptığı presle topu kapıp, kale önündeki Vefa Temel’e çevirdi. Genç oyuncu tek vuruş yaptı ancak defans pozisyonunu bozunca top kornere gitti.

İHA