Bursaspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

6. dakikada Erzurumspor’da Arvydas Novikovas, sağ kanattan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
8. dakikada sağ kanattan topu ceza sahasına doğru yollayan Namiq Alasqarov’un ortasında top kalenin hemen yanından dışarıya çıktı.
21. dakikada İsmail Yüksek, uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.
23. dakikada Massimo Bruno’nun ceza sahasına ortasında Namiq Alasgarov'un kafa vuruşu direkten döndü.
28. dakikada Arvydas Novikovas, ceza sahası yayına kadar getirdiği topa sert vurdu. Kaleci Erhan Erentürk topu zorlukla çeldi.
44. dakikada İsmail Yüksek’in sol çaprazdan sert vuruşu üstten auta gitti.
49. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine sarkan Samuel Olanare’nin plase vuruşunda top kale direğinin hemen dibinden auta gitti.
67. dakikada Massimo Bruno’nun pasına iyi hareketlenen Namiq Alasgarov, sağ çaprazdan sert vurdu. Erzurumspor kalecisi Jakub Szumski topu zorlukla çeldi.
90+3. dakikada kalenin hemen önünde topla buluşan Namiq Alasgarov’un şutunda kaleci Szumski gole izin vermedi.
İHA