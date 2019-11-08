Bursa’dan 16 milli oyuncu

Bursaspor sportif direktörü Selçuk Erdoğan’dan altyapıya dair önemli açıklamalar yaptı.

Vakıfköy’e değinen Erdoğan, “Vakıfköy bizim kalbimiz. Özellikle yabancı oyuncular çok enteresan reaksiyonlar gösterdi. Tesislerin bulunduğu ortam, tesislerdeki oyuncuların tavırları çok olumlu geldi onlara. Son 2.5 aylık süreçte Vakıfköy’den Ümit Milli Takım’dan U15’e kadar futsalla birlikte bütün yaş kategorileri dahil olmak üzere 16 oyuncu gönderdik. Özellikle U17 ve U18 Milli takımlarının iskeletini de biz oluşturuyoruz. Vakıfköy tarih boyunca Bursa’nın en şanlı arması olmuştur. Çok başarılı günler yaşamıştır, bizim amacımız bu süreci devam ettirmek olacak” dedi.