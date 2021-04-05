Bursa’da tenis heyecanı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa’da tenisseverler, Prof. Dr Ayhan Kızıl Senior Tenis Turnuvası’nda bir araya geldi.

Türkiye Tenis Federasyonu kuralları çerçevesinde, Podyum Tenis Kulübü Kortları’nda düzenlenen Prof. Dr Ayhan Kızıl Senior Tenis Turnuvası’nın heyecanı devam ediyor.

Bursa’nın yanı sıra, çevre illerden de katılımın olduğu turnuvada kadınlar ve erkekler olmak üzere toplamda 378 sporcu mücadele veriyor.

İlk turları geride kalan turnuvada sporcular, büyük mücadele örneği gösterirken; pek çok farklı kategoride korta çıkarak, turnuvanın kazananı olmak için ter döküyor.

Zaman zaman yağmur engeli ile de karşılaşan turnuvanın ödül törenin 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.

(FOTOĞRAFLI)