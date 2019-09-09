Bursa’da şehir merkezinde golf keyfi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Mini Golf Federasyonu Türkiye Temsilcisi Boğaziçi Golf Kulübü işbirliğiyle kent meydanında düzenlendiği etkinlik, Bursalıları mini golf ile buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyes Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Dünya Mini Golf Federasyonu Türkiye Temsilcisi Boğaziçi Golf Kulübü işbirliğiyle düzenlendiği etkinlik, dünyada yaygın olarak oynanan, Türkiye'de de son yıllarda ilginin giderek arttığı mini golf sporunu Bursalılarla buluşturdu. Yaya trafiğinin en yoğun olduğu kent meydanına kurulan golf platformlarını gören vatandaşlar önce meraklı gözlerle ne olduğunu anlaya çalıştı, kısa süre sonra ise golf sopalarını ellerinde buldu. Görevlilerden oyunun nasıl oynandığı konusunda kısa bilgiler alan vatandaşlar, golf tounu platform üzerindeki deliğe geçirebilmek için mücadele etti.

TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN BAŞARILI ATIŞLAR

Genç yaşlı pek çok vatandaşın katıldığı organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Kent Meydanı’nda kaldırımları süpürürken, golf platformlarını gören temizlik görevlisi de elindeki süpürgeyi bırakıp, mini golfte hünerlerini sergiledi. Atış tekniği konusunda önce görevlilerden destek alan temizlik görevlisi, peş peşe yaptığı başarılı atışlarla izleyenlerden alkış aldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, vatandaşların sadece spor tesislerinde değil tesis dışında da sportif aktivitelere katılmasını arzuladıklarını söyledi. Yıldız, "Bu nedenle kentimiz en önemli noktalarından biri olan kent meydanında mini golf etkinliği düzenledik. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi olduğunu gördük. Bu bizi sevindirdi" dedi.