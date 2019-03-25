TOFAŞ Spor Kulübü ve Bilfen Okulları arasında 2 yıl önce imzalanan işbirliği kapsamındaki düzenlenen ‘Bilfen Cup’ turnuvası bu yılda Bursa Bilfen Liselerinin ev sahipliğinde yapıldı.

2.’si gerçekleştirilen turnuva renkli görüntülere sahne olurken turnuvanın bu yıl ki şampiyonu, turnuvaya İstanbul’dan katılan Bilfen Anadolu ve Üsküdar Fen Liselerinin oluşturduğu karma basketbol takımı oldu.

Final maçı sonrası öğrenciler ödüllerini Tofaş Basketbol Takımı oyuncuları Barış Ermiş, Mert Konuk, Emre Tanışan ve kulübün Pazarlama ve İletişim Menajeri Can Efe Şekerci’nin elinden aldı.