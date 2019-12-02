Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir ile merkez ilçe belediyeleri işbirliğiyle tesislerin ortak kullanımının arttırılması, her mahalleye bir spor tesisinin kazandırılması ve “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerle sürdürdüğü işbirliği güçlenerek devam ediyor. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar, Yıldırım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Köse, Sportif Değerlendirme ve Takip Şube Müdürü Sevgin Güneş ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şubesi Tesisler Sorumlusu Ufuk Yıldız, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Koordinatörü Yüksel Arslan, Osmangazi Belediyespor Kulübü Koordinatörü Oğuz Oba ve Kulübün Genel Sekreteri Cihat Yusufoğlu, Nilüfer Belediyespor Kulübü Müdürü Kenan Daştan, Yıldırım Belediyespor Kulübü Başkanı Muammer Özbey ve Kulüp Müdürü Kazım Rençber’in katıldığı toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sürdürdüğü sportif projeler değerlendirildi.

Daha çok gencin spora kazandırılması ve sporun yaygınlaştırılması hedefiyle tesislerin ortak kullanımı, her mahalleye bir spor tesisinin kazandırılması ve spor alanlarının arttırılması için yürütülecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinin de yapıldığı toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi de ele alındı. Projenin güçlenerek devam etmesinin öneminin vurgulandığı toplantıda, İl Müdürlüğünün yanı sıra belediye havuzlarının daha aktif bir şekilde kullanılarak yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefi ortaya kondu.

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