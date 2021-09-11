Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluğun ardından, geçtiğimiz sezon TFF 3'üncü Lig’de şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını hatırlatan başkan Senal, kendileri için asıl hedefin Türk futboluna hizmet olduğunu vurguladı.

"SÜPER LİG'E, 1'İNCİ LİG'E OYUNCU VERDİYSEK BAŞARILIYIZ"

“Bizim için şampiyonluklar hedef değil, bizim hedefimiz Türk futboluna bu işin nasıl yapılabileceğini, liyakat sahibi insanların nasıl başarılı olacağını Türk futboluna hizmet ederek göstermek” diyen Başkan Senal, şöyle devam etti;

“Biz istediğimiz hedeflere ulaştık. Bursa’dan yetiştirdiğimiz öz çocuklarımızı, yukarı liglere verdik. Yıldırımspor, sezon sonuna Süper Lig ’e, TFF 1'inci Lig’e oyuncu verdiyse başarılıdır, başarı kıstasıdır. Bizim acelemiz yok, bu takım bu ligde en üst seviyeye çıkacak. Bunun süresi, zamanı çok önemli değil, bu uzun metrajlı bir film. İnşallah bu filmin sonu çok mutlu bitecek. Bursa’ya çok güzel bir takım hediye ettik. Üst seviyede kaliteli bir yönetim kurulu oluşturduk, her biri birbirinden değerli, alanlarında başarılı insanlar. Takımdaşlık ruhunu oluşturduk, ‘aile’ sloganımız var. Gelen oyuncularımızın hepsinde bunu gördük, deneyimli oyuncularımızın hepsi kulübe olan bağlılıklarını göstererek gitti. Bu bizim ne kadar başarılı olduğumuzun en açık örneği.”

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Geçtiğimiz sezon takımın başarılı olduğunu vurgulayan başkan Senal, “Yenersen de yenilirsen de bir karakter ortaya koyman lazım, Yıldırımspor böyle bir karakter ortaya koymaya çalışıyor. Ciddi bir değişim yaşadık, bu yıl tecrübeli oyuncu sayımızı aşağı çektik, genç oyuncularımıza ağırlık verdik. 7 oyuncumuzla profesyonel sözleşme imzaladık. Bunun Türkiye’de herhalde çok benzeri yoktur. 7 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalayıp, bu oyuncuları kadromuzda bulunduruyoruz. Bu da bizim ne yapmak istediğimizin en büyük örneği, Bursa’daki potansiyelleri ortaya çıkarıp lige katmak istiyoruz. Daha fazla gençleştik. Bu yıl daha genç, daha oyun becerisi iyi bir ekip olduk. Batman’da 1-1 berabere kaldık, 2 net golümüz verilmedi. Hakemler her tarafa hata yapıyor. Bunlara takılmadan işimizi yapmak istiyoruz. Hedefimiz TFF 2'inci Lig’e çıkmak ama bu hedefi illa şampiyon olacağımdan ziyade, şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Hep şunu söylüyoruz, biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şampiyon da olabiliriz, Play-Off’tan da çıkabiliriz, çıkamayabiliriz de ama bu kulübün uzun vadede hedefi en üst yere kadar çıkmak. Zamanla başaracağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"YILDIRIMSPOR'UN HEEFİ, BURSA'NIN OYUNCU POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAK"

Bursa Yıldırımspor’a gelen eleştirilere cevap veren Başkan Senal, “Zaman zaman haberlerimiz yer alıyor. Altta insanlar yorumlar yapıyor, Yıldırımspor, Bursa’da gençliğe hizmet ediyor. Gençler Yıldırımspor’da oynayabilsin. Zeki Çelik, İstanbulspor’a gitti. Çağatay, niye Amed Spor’a gitti diyorsun, dönüyorsun sonra Yıldırımspor niye var diyorsun. Anlamadım, Yeşil Bursa vardı, Bursa Merinos vardı. Bursa Yıldırımspor da böyle bir kulüp. Bursa Yıldırmspor’un başkanı, Bursaspor ’un divan kurulu üyesi. Altına yorumlar yapanların dünyada olmadığı dönemde Bursaspor kongre üyesiydim. 27 yıllık kongre üyesiyim. 7 yaşında Vakıfköy’de idmanlara gidiyordum. Bursa Yıldırımspor’un hedefi Bursaspor’un rakibi olmak değil, Bursa Yıldırımspor’un hedefi kendi kategorisinde Bursa’nın potansiyelini ortaya çıkarmak. İnsan o yorumları görünce üzülüyor.” açıklamalarında bulundu.

"KULÜBÜMÜZÜN BİR LİRA BORCU YOK"

Başkan Senal, sözlerini şöyle noktaladı;

"Yıldırımspor, Bursaspor’un yerine geliyor’ yorumları yapılıyor, böyle bir şey haddim değil, aklıma da gelmez. Hedefim Bursa’daki genç potansiyeli ortaya çıkarmak. Flaş transferler yapacak yönetim kurulumuzun gücü var, bizim kulübümüz denk bütçe ile yapıyor bu işi. Kulübümüzün bir lira borcumuz yok. Paramız kadar oynuyoruz. Bir arkadaşımız 'başkanım ben parayı vereyim, alalım oyuncuyu' dedi, öyle bir popülizm yok. Bu seneyi de garanti etmiyorum ama önümüzdeki sene Bursa Yıldırımspor kar elde edecek. Türkiye’de sistem dönmüş benzinlik sat, arsa sat. Futbol takımının diğer işleri yapması iyi yönetilmediğini gösterir, biz sadece futbol kulübüyüz. Bütçemize göre hareket ediyoruz. Bursaspor bu şehrin üst markasıdır, Bursaspor bizim ağabeyimiz. Bizden oyuncu istediği zaman alabilir biz bundan gurur duyarız, Bursa’daki amatör kulüpler de kardeşimiz. Bursa Yıldırımspor’un kalıcı olmak istediği lig TFF 1'inci Lig. Çünkü ilk etapta, yüksek gelire sahip lig TFF 1'inci Lig, 2'inci Lig ile 3'üncü Lig arasında gelir farkı çok az. TFF 1'inci Lig’de çok yüksek bir gelir artısı var, burada çok rahat bir şekilde kar elde ederek, yatırımlarımızı genişleterek Türk futboluna iyi oyuncular kazandırırız.”

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)