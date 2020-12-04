Bursa Yıldırımspor, yükselişe geçti

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bu sezon Misli.com 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele veren Bursa Yıldırımspor, sergilediği performansla zirve yarışında yer alıyor.

Ligde ortaya koyduğu grafik ile şampiyonluk yarışında söz sahibi olabileceğini gösteren Bursa temsilcisi, son mücadelesinde 68 Aksaray Belediye Spor’u da 1-0 mağlup ederek, kritik bir galibiyet elde etti. 12’nci haftaya lider giren rakibi karşısında kazanmasını bilen Bursa ekibi, puanını da 20’ye çıkarırken, üçüncülüğe yükseldi.

LİDERLİK YARIŞINDA

Maç fazlasıyla liderliğe oturan 1954 Kelkit Belediyespor’un yalnızca 2 puan gerisinde bulunan Bursa Yıldırımspor, iç saha performansıyla dikkat çekti. Sezona sahasında Adıyaman 1954 mağlubiyetiyle başlayan Bursa ekibi, sonraki 5 iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı. Topladığı 20 puanın 15’ine evinde ulaşan Bursa temsilcisi, ligin en iyi iç saha performansına sahip ekiplerden biri oldu.

HÜSEYİN ÇELİK, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bursa Yıldırımspor’un golcüsü Hüseyin Çelik ise, 4’üncü Grup’ta gol krallığında zirvede yer aldı. Son maçını da boş geçmeyerek takımına galibiyeti getiren golü kaydeden 32 yaşındaki santrfor, gol sayısını 8’e yükseltti. Çelik’in gollerinin 5’i de iç saha maçlarında geldi. Deneyimli santrfor ayrıca 16 gol atan takımının gollerinin yarısına direkt olarak etki etti.

(FOTOĞRAFLI)