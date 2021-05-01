Bursa Yıldırımspor - Kozan Spor maç sonucu: 1-2

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta son haftaya lider Dila Gıda Adıyaman 1954’ün bir puan gerisinde giren Bursa Yıldırımspor, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Kozan Spor’u ağırladı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede goller maçın uzatma anlarında geldi. Önce Kozan Spor, 90+6’da Yiğit ile öne geçerken, Bursa ekibi bir dakika sonrasında Mahmut’un golüyle eşitliği sağladı. Ancak, bu golden de bir dakika sonra konuk ekipte sahneye çıkan Mehmet Berkant, skoru belirleyen golü kaydetti. Maçı Kozan Spor, 2-1’lik skor ile kazandı. Bu sonucun ardından, üst lig için galibiyetin yeterli olduğu Bursa Yıldırımspor, maçı kaybetmesiyle şampiyonluğu; Karbel Karaköprü Belediyespor’a deplasmanda 3-1 yenilmesine karşın Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor’a kaptırdı. Bursa temsilcisi, üst lig için yoluna Play-Off’ta devam edecek. Öte yandan Kozan Spor da, kazanmasına karşın; üst sıralarındaki rakiplerin de puanlar almasıyla sezonu 14. sırada noktaladı ve küme düştü.

4’üncü dakikada gelişen Kozan Spor atağında, Erdal Kaya ceza sahası içerisinde kontrol ettiği topu yerden vurdu. Kaleci Mehmet direğin dibine uzanarak topu kornere çeldi.

15’inci dakikada Osman Demir’in, sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası kale ağzına doğru yönelen topa iki takım arkadaşı dokunamayınca, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

21’inci dakikada ev sahibi bir kez daha gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası arka direkte Hüseyin Atalay, müsait pozisyonda yükseldi ancak kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı yöneldi.

39’uncu dakikada gelişen Bursa Yıldırımspor atağında, sol taraftan dışarı doğru çıkarılan topa Doğacan Diker gelişine vurdu, kaleci uzanarak güçlükle çelerken; Hacı Mustafa’nın dokunuşunda bir kez daha kaleci müdahalesiyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

71’inci dakikada Kozan Spor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Özcan Atalay, ara pas sonrası topla buluşarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Özcan’ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Mehmet kritik kurtarışıyla topun sahibi oldu.

90’ıncı dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Kerem Yaşa vurdu, top savunmadan sekerken; ceza yayından bu kez Mahmut Güleç denedi, fakat savunma bir kez daha topa ayak koydu.

90+6’ncı dakikada Kozan Spor öne geçti. Savunma arkasına doğru gönderilen topa koşu yapan Yiğit Kadıoğlu, sol çaprazdan ceza alanına doğru girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

90+7’nci dakikada Bursa Yıldırımspor eşitliği sağladı. Santra sonrası gerçekleşen atakta ceza alanında yaşanan karambolde topu önünde bulan Mahmut Güleç, vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+8’inci dakikada Kozan Spor bir kez daha öne geçti. Savunmanın yerleşememesinden faydalanan konuk ekip, hızlı çıktığı atakta topu Mehmet Berkant Yaylan ile buluşturdu. Mehmet Berkant’ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha uzak kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma Kozan Spor’un 2-1’lik eşitliği ile sona erdi.

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Boran Turhan, Haydar Avcı

BURSA YILDIRIMSPOR: Mehmet Mert Pala - Kerem Az, Ramazan Erarslan, Mahmut Güleç, Osman Demir, Muhammet Öz, Batuhan Tunçay, Furkan Fehmi Güneş, Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 51 Hüseyin Çelik), Doğacan Diker (Dk. 84 Kerem Yaşa), Hüseyin Atalay (Dk. 76 Berke Yılmaz)

KOZAN SPOR: Engin Tuna - İlkay Gül, Mustafa Çiçekli, Hakan Can Çimen, Sirac Susancak, Özcan Atalay (Dk. 73 Mehmet Ali Can), Mustafa Çay, Erdal Kaya, Canpolat Çelik (Dk. 65 Oğuzhan Gençer), Yiğit Kadıoğlu, Muzaffer Özcanlı (Dk. 86 Mehmet Berkant Yaylan)

GOLLER: Dk. 90+7 Mahmut Güleç (Bursa Yıldırımspor) - Dk. 90+6 Yiğit Kadıoğlu, Dk. 90+8 Mehmet Berkant Yaylan (Kozan Spor)

SARI KARTLAR: Osman Demir, Kerem Az, Ramazan Erarslan (Bursa Yıldırımspor) - Canpolat Çelik, Yiğit Kadıoğlu, Mehmet Berkant Yaylan (Kozan Spor)

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)