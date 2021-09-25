Bursa Yıldırımspor-Erbaaspor maç sonucu: 2-0

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 4'üncü hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, sahasında Formül Erbaaspor'u Fatih Ateş ve Mehmet Küçükdurmuş'un golleriyle 2-0 yendi.

6'ncı dakikada etkili gelen Bursa Yıldırımspor'da, soldan Fatih Özçelik'in yaptığı orta sonrası arka direkte Fatih Ateş vole vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

41'inci dakikada Bursa Yıldırımspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası çizgisinin gerisinden Fatih Özçelik'in yaptığı sert vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

42'nci dakikada Bursa Yıldırımspor aradığı golü buldu. Mehmet Küçükdurmuş'un pasıyla topa hareketlenen Fatih Ateş, ceza sahasına girdikten sonra yerden vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

57'nci dakikada rakip savunmanın hatasında topla buluşan Mehmet Küçükdurmuş, müsait bir pozisyonda plase vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak farklı bir şekilde dışarı yöneldi.

82'nci dakikada Bursa Yıldırımspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atak sonrasında, içeriye doğru gönderilen topa arka direkte son anda dokunan Mehmet Küçükdurmuş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Melis Özçiğdem, Fatih Söyler, Uğur Erdoğan

BURSA YILDIRIMSPOR: Ersel Çetinkaya - Emirhan Çağlayan, Mahmut Güleç, Mehmet Kalkan, Osman Demir, Muhammet Öz, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 71 Batuhan Tunçay), Fatih Özçelik (Dk. 64 Kadir Yurttadur), Doğukan Öksüz (Dk. 71 Fatih Çakır), Fatih Ateş (Dk. 90 Barışcan Işık Altunbaş), Mehmet Küçükdurmuş (Dk. 90 Semih Ergül)

FORMÜL ERBAASPOR: Suphi Dağ - Tolga Mert Aslan, İsmail Hacıhafızoğlu, Kadir Mert Örentepe, Arif İşçi, Bayduhan Taşova (Dk. 68 Yahya Kemal Baki), Emirhan Çavuş (Dk. 86 Yasin Hatipoğlu), Alperen Keleş (Dk. 68 Halil İbrahim Pekşen), Yusuf Yağcı (Dk. 68 Durmuş Can Efe Çakmak), Alperen Topçular (Dk. 46 Alhan Kurtoğlu), Murat Kara

GOLLER: Dk. 42 Fatih Ateş, Dk. 82 Mehmet Küçükdurmuş (Bursa Yıldırım Spor)

SARI KARTLAR: Tuğkan Kamışoğlu, Mehmet Küçükdurmuş (Bursa Yıldırım Spor) - Yusuf Yağcı, Kadir Mert Örentepe, Alhan Kurtoğlu (Formül Erbaaspor)

DHA