Misli.com 3'üncü Lig’de Play-Off heyecanı, yarın oynanacak Yarı Final mücadeleleri ile devam edecek. Şampiyonluğu kıl payı kaçırmasının ardından, Play-Off yolundan 2'nci Lig’i hedefleyen Bursa Yıldırımspor, deplasmanda yarın 68 Aksaray Belediye Spor ile kozlarını paylaşacak. Aksaray’da Dağılgan Stadı’nda oynanacak olan bu zorlu randevu saat 16.00’da başlayacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 19 Mayıs Çarşamba günü, Bursa’da oynanacak.

GOL AVANTAJIYLA ÜST TURDA

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta sezonu liderin bir puan gerisinde tamamlayan Bursa Yıldırımspor, Play-Off Çeyrek Final turunda 1954 Kelkit Belediyespor ile eşleşti. Deplasmanda oynadığı maçtan 2-2’lik eşitlikle dönen Bursa ekibi, evinde ise rakibiyle 1-1 berabere kalırken; deplasmanda attığı gol avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı.

DÜZCESPOR’U GERİ DÖNÜŞ İLE ELEDİ

68 Aksaray Belediye Spor ise 4'üncü Grup’ta normal sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Ligin güçlü ekiplerinden Düzcespor ile Play-Off Çeyrek Final turunda eşleşen Aksaray temsilcisi; sahasında rakibine 2-1’lik skorla yenildi. Ancak rövanş mücadelesinde, önemli bir dönüşe imza atan Aksaray ekibi, Düzcespor’u deplasmanda 3-0’lık net bir skor ile geçerek, Play-Off Yarı Final bileti aldı.

İŞTE STATÜ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği statüye göre; 4 grubun yer aldığı Misli.com 3'üncü Lig’de, yarı final mücadelelerinin ardından her gruptan bir takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Toplam 4 takım arasında final müsabakaları; 1'inci Grup ile 2'nci Grup; 3'üncü Grup ile 4'üncü Grup eşleşecek şekilde tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Final müsabakalarının ardından, 2 takım daha TFF 2. Lig’e yükselmeye hak kazanacak. (DHA)