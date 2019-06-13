Bursa’da başlayıp Uluabat’ta son bulan yarışta galibiyeti elde eden isim dünkü yarışı üçüncü sırada tamamlayan Salcano Sakarya BB sporcusu Mustafa Sayar oldu.

Sayar’ın ardından Yunanistan Milli Takımı’ndan Mitiadis Giannoutsos’un ikinci olduğu yarış sonunda, Salcano Sakarya BB’den Onur Balkan günü üçüncü sırada tamamladı.

İki günün sonunda takım klasmanında şampiyonluğu Salcano Sakarya BB elde ederken; günün galibi Mustafa Sayar, hem genel klasmanda hem de sprint klasmanında liderlik mayosunun sahibi oldu.

(Cyclist)