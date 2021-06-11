Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Valiliği, 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Grup müsabakalarını ilgilendiren, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi;

"İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ve 01.06.2021 tarih 44 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00­-05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmiştir.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin Türkiye Futbol Federasyonunun 07.06.2021 tarih ve 1046 sayılı yazısı ile belirlendiği ifade edilerek program gereğince haziran ayı boyunca çarşamba ve pazar günlerinde düzenlenecek müsabakaların sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen süreleri için müsabakaya katılacak takımlar açısından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edilmektedir. Bu çerçevede;

İçişleri Bakanlığı’nın 10.06.2021 tarih ve 9579 sayılı Genelgesi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı ve ekinde belirlenen program dahilinde haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 2020-­2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Grup müsabakalarına katılacak takımlarının yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergâhı ile uyumlu olmak kaydıyla;

­Müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından,

­Müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından,

Muaf tutulmalarına,

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir."