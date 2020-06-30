Bursa için en kritik viraj!

Adanaspor galibiyetiyle moral bulan Bursaspor, 31. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak deplasmana hareket eden Timsah’ta teknik direktör İrfan Buz kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Adanaspor karşısında alınan galibiyetten ötürü mutlu olduklarını dile getiren Buz, “İnsanlar beni arıyor ancak cevap veremiyorum. Çünkü tamamen kalan 4 haftaya konsantre oldum. Odaklanmak gerekiyor, yan etkenler sizleri her zaman sıkıntıya sokabilir. Çok bir şey söylemeden puanları almak zorundayız. Bursa ile her zaman gurur duydum, büyük Bursa’dan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.