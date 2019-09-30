Basketbol Süper Ligi’nde Bursa derbisi heyecanı yaşandı. 2019-2020 sezonu ilk hafta maçında, ligin yeni ekibi Bursaspor ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Taraftar desteğini arkasına alan Yeşil-Beyazlılar sahasında ağırladığı güçlü rakibi TOFAŞ’ı 80-76 yendi. Bursaspor bu sonuçla Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreği Bursaspor 18- 16 üstün geçti. Freeman ve Ender ikilisinin üçlükleriyle 2. çeyreğe 7-0’lık seriyle başlayan ev sahibi skoru 25-16 yaptı. Ancak TOFAŞ set hücumlarıyla farkı 3’e çekti: 30- 27. Tevfik Akdamar’ın ön plana çıktığı sürede Bursaspor tekrar oyun kontrolünü eline geçirdi ve devreyi 41-34 önde bitirdi.

TOFAŞ son 1 dakikada öndeydi

Set hücumlarını 3. çeyrekte de ortaya koyan ve özellikle Williams-Lojeski ikilisiyle skor üreten TOFAŞ 7-0’lık seriyle ilk kez öne geçti: 45-46. Kalan dakikalar iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçerken, Yeşil-Beyazlılar son bölüme de 55-52 galip girdi. 4. çeyreğe müthiş bir giriş yapan, Jones ve Freeman’ın etkili performansıyla sayılar bulan Bursaspor, 32. dakikada farkı 8 sayıya (60-52) çıkardı. Ancak coach Orhun Ene’nin molası sonrası toparlanan TOFAŞ, 37’de farkı 1’e indirdi: 66-65. TOFAŞ bitime 1 dakika kala, skorda 74-72 üstünlük sağlasa da bunu koruyamadı ve Timsahlar sahadan galip ayrılan taraf oldu.