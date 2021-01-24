MENÜ

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 24. haftasında Zirat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

24 Ocak 2021, Pazar 21:50 Son Güncelleme:
- A +
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 24. haftasında Zirat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ghafour, Husaj, Berkan Eryüz, Mehmet Zambak Boğaçhan, Alisson (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler, Muhammet Kaya)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Eksi (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, İbrahim Halil Yücel, Cafer Kirkit, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 17-25, 22-25, 14-25

Süre: 83 dakika (26, 29, 28)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...