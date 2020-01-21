Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

21 Ocak 2020, Salı 22:28 Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, İbrahim Ersin Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall, Mehmet Bogaçhan Zambak)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Burakhan Tosun)

SETLER: 29-31, 25-23, 25-16, 25-20

SÜRE:123 dakika (42,32,23,26)

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