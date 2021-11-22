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Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank maç sonucu: 1-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 9. haftanın son maçında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

22 Kasım 2021, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank maç sonucu: 1-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 9. haftanın son maçında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Geraldo, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir)

Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Oğuzhan Karasu, Ramos, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)

Setler: 20-25, 25-16, 16-25, 21-25

Süre: 111 dakika (29, 28, 25, 29)

AA

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