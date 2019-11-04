Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

04 Kasım 2019, Pazartesi 00:05
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Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Bülent Bozkurt, Ali İhsan Gözü

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Leonardo, Hüseyin Koç, İbrahim Başaran, Alisson, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu (Hüseyin Şahin, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak, Altay Demirci)

Halkbank: Samet Faik Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Abdullah Çam (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Rıfat Kantarcıoğlu, Efe Bayram)

Setler: 22-25, 16-25, 18-25

Süre: 33, 27, 32 (92 dakika)

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