Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

Bu sezon Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yeni ligine galibiyetle başladı. Bursa ekibi AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta mücadelesinde Arhavi Voleybol takımını ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılık sayılar ve uzun rallilere sahne oldu. 50 dakikayı aşkın sürede tamamlanan maçın ilk setinde gülen taraf 33-31 ile Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Voleybolseverlerin yoğun desteğine, güzel oyunla karşılık veren yeşil-beyazlılar Morteza Sharifi’nin üst üste 7 servis kullandığı maçın 2'nci setini 25-19 geçerek setlerde durumu 2-0’a getirdi. Son anları oldukça keyifli geçen maçın 3'üncü setini de 29-27 ile Bursa ekibi önde geçen taraf oldu maçtan 3-0 galip ayrıldı.

"KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ"

Efeler Ligi’ndeki ilk maçın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başantrenörü Fazıl Demirci, aldıkları galibiyetin keyfini çıkaracaklarını söyledi. Oyuncularının çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Demirci, “Ligin ilk maçı olmasının bir stresi vardı üzerimizde. Oyun içinde çok doğru işler yaptık. 2'nci sette biraz daha rahattık, bunu oyuna da yansıttık ve seti 25-19 ile geçtik. 3'üncü sette rakibimiz etkili servisleriyle bizi skor anlamında geride tuttu. Biz de etkili servislerle karşılık vererek skoru yakaladık, maçı kazandık. Dolu tribünlere karşı oynadık. Seyircilerimiz bize güç verdi. Güzel bir atmosfer vardı. İzleyenler voleybol adına keyif aldı. Şu anda aldığımız bu galibiyetin keyfini çıkaracağız sonrasında Çarşamba günü oynayacağımız İnegöl Belediyespor maçına odaklanacağız. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı

Axa Sigorta Efeler Ligi’ne galibiyetle başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 2'nci haftasında İnegöl Belediyespor’a konuk olacak. 30 Ekim Çarşamba günü İnegöl Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19:00’da başlayacak.