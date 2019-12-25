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Bursa BŞB satranç sporcuları 12 kupa topladı

Bursa BŞB satranç sporcuları 12 kupa topladı

25 Aralık 2019, Çarşamba 13:10
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Bursa BŞB satranç sporcuları 12 kupa topladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcuları Bursa Küçükler Satranç İl Birinciliklerinde 12 kupa topladı.

Bursa Küçükler 10-11-12 Yaş Satranç İl Birincilikleri Özel Teknoloji Fen Okulları’nda düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyonda 6 kategoride 122 sporcu hamle yaptı. İki gün boyunca sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 4 kategoride şampiyon oldu. Kalan 2 kategoriyi ikincilikle tamamlayan Büyükşehirli sporcular 18 kupadan 12 tanesini alarak turnuvaya damga vurdu. 

HEDEF MİLLİ TAKIM

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un derece elde eden 13 sporcusu 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da yapılacak Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’nda mücadele edecek.  Antalya’da Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmek isteyen sporcular, milli takım havuzu ve kupalar için mücadele edecek.

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