Beşiktaş 'ın günlerdir transferini noktalamayı beklediği Wout Weghorst konusunda işin uzamasının tek sebebi Burnley... İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Hollandalı golcüyü bir haftadır bonservisiyle satmak için çalışmalar yürütüyordu. Burnley'nin ABD'li sahipleri, ocak ayında 14 milyon Euro'ya aldıkları 29 yaşındaki oyuncuyu, MLS takımlarına önerdi. Ancak Burnley istediği amaca ulaşamadı. En önemli sebebi ise Weghorst'un bu konuda net bir tavır ortaya koyarak, "Beşiktaş ile anlaştım, başka seçenek düşünmüyorum" sözleri oldu.

HEDEF UÇAĞA YETİŞTİRMEK

Siyah-beyazlılar oyuncunun bu tavrından memnun kalırken, Burnley'nin kiralama evrakını bugün kendilerine iletmesini bekliyor. Tecrübeli golcü yarın başlayacak Avusturya kampına yetiştirilmeye çalışılacak. Yönetim artık transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu kaydetti. (Sabah)