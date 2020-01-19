Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'nin peşinde olduğu konuşulan Burnley'den açıklama geldi. İngiliz ekibinin menajeri Sean Dyche, dün düzenlediği basın toplantısında Kosovalı golcünün transfer edilip edilmeyeceği sorusu ile karşılaştı.

Muriç'e övgüler yağdıran İngiliz teknik adam, "Bu transfer imkânsız" dedi ve şöyle devam etti:

Vedat Muriç çok iyi bir golcü. Ama pek çok şey gibi Vedat Muriç transferi de sanırım bizim için imkansız. Söz konusu rakamlar hayallerimin ötesinde. Eğer 18 milyon Pound gibi rakamlar söyleniyorsa, ben bu transfere hayâl bile demem.