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Burnley, Premier Lig'den Watford maçının ertelemesini istedi

Burnley, Premier Lig'de yarın oynanacak Watford maçının artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelemesini istedi.

17 Ocak 2022, Pazartesi 20:09 Son Güncelleme:
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Burnley, Premier Lig'den Watford maçının ertelemesini istedi

Premier Lig yönetim kurulu, Cumartesi günü Burnley'in Leicester'a karşı oynayacağı mücadeleyi Burnley'nin talebi üzerine iptal edilmesinden sonra gelen başvuruyu gözden geçirmek için bugün toplanacak .

Yapılan açıklamada, takımdaki sakatlıklar ve Covid-19 vakaları nedeniyle erteleme talebinde bulunulduğu doğrulandı.

Burnley en son 8 Ocak'ta, FA Cup'ta Championship ekibi Huddersfield'a 2-1 yenildikleri maçta yedi as oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.

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