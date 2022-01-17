Premier Lig yönetim kurulu, Cumartesi günü Burnley'in Leicester'a karşı oynayacağı mücadeleyi Burnley'nin talebi üzerine iptal edilmesinden sonra gelen başvuruyu gözden geçirmek için bugün toplanacak .
Yapılan açıklamada, takımdaki sakatlıklar ve Covid-19 vakaları nedeniyle erteleme talebinde bulunulduğu doğrulandı.
Burnley en son 8 Ocak'ta, FA Cup'ta Championship ekibi Huddersfield'a 2-1 yenildikleri maçta yedi as oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.
https://twitter.com/BurnleyOfficial/status/1483084825259089930?cxt=HHwWlIC51c7y_JQpAAAA
.