Burnley-Liverpool maç sonucu: 1-3

İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Burnley Turf Moor stadında Liverpool'u ağırladı.

Maçın ilk yarısı oldukça sessiz geçerken, 2. yarıda fırtına resmen gol sesleri ile bozuldu. İlk olarak ev sahibi Burnley 54. dakikada Jack Cork'un golü ile 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt 62. dakikada sahanın en tecrübeli ismi James Milner'dan geldi.

1-1'lik eşitliğin ardından kontrolü eline alan Liverpool'da Salah ve Firmino'nun oyuna girmesi ile tamamen Burnley kalesini ablukaya almayı başardı. Brezilyalı golcü Firmino girdikten 3 dakika sonra 69'da skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Maçın skorunu tayin eden isim ise 90. dakikada Shaqiri oldu. Böylece maçı Liverpool 3-1 kazanmayı başardı.

Alınan bu sonuçla Liverpool puanını 39'a yükseltti. Burnley ise 9 puanda kaldı.